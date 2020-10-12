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20 победных матч-болов Рафаэля Надаля на турнирах Большого шлема. ВИДЕО
Вспоминаем, как Рафа на протяжении 15 лет гнался за историческим рекордом Роджера Федерера
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