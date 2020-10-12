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Зверев и Циципас квалифицировались на Итоговый чемпионат ATP
Он пройдет в ноябре
Грек Стефанос Циципас и немец Александр Зверев квалифицировались на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне (Великобритания).
Таким образом, на турнир квалифицировались шесть участников из восьми возможных: Зверев, Циципас, Новак Джокович, Даниил Медведев, Рафаэль Надаль и Доминик Тим. Место на турнире себе обеспечил и швейцарец Роджер Федерер, однако в июне он перенёс операцию на колене, из-за чего досрочно завершил сезон.
На две оставшиеся путёвки претендуют, Денис Шаповалов (Канада), полуфиналист "Ролан Гаррос" Диего Шварцман (Аргентина) и другие.
Напомним, Александр Зверев стал победителем Итогового турнира ATP в 2018 году, Циципас — в 2019 году.
Итоговый чемпионат ATP пройдёт с 15 по 22 ноября.
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