Рамос поздравил Надаля с победой на Ролан Гаррос

Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос поздравил соотечественника Рафаэля Надаля с победой на Открытом чемпионате Франции. В финале турнира Надаль уверенно обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.

"Легенда и вдохновение для любой цели. Первооткрыватель несуществующих границ. Я у твоих ног, Рафа. Поздравляю!" — написал Рамос на своей странице в "Твиттере".

Надаль в 13-й раз выиграл грунтовый мэйджор и догнал по количеству завоёванных титулов на турнирах "Большого шлема" швейцарца Роджера Федерера – по 20. У Новака Джоковича 17 подобных титулов. Победа над Джоковичем стала для Надаля сотым выигранным матчем на Открытом чемпионате Франции в карьере.