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Рамос поздравил Надаля с победой на Ролан Гаррос

Теннис
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Защитник Реала назвал Рафу первооткрывателем несуществующих границ

Рамос поздравил Надаля с победой на Ролан Гаррос
Новина українською

Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос поздравил соотечественника Рафаэля Надаля с победой на Открытом чемпионате Франции. В финале турнира Надаль уверенно обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.

"Легенда и вдохновение для любой цели. Первооткрыватель несуществующих границ. Я у твоих ног, Рафа. Поздравляю!" — написал Рамос на своей странице в "Твиттере".

Надаль в 13-й раз выиграл грунтовый мэйджор и догнал по количеству завоёванных титулов на турнирах "Большого шлема" швейцарца Роджера Федерера – по 20. У Новака Джоковича 17 подобных титулов. Победа над Джоковичем стала для Надаля сотым выигранным матчем на Открытом чемпионате Франции в карьере.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид)
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