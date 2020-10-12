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Маррей занял место Джоковича в Совете игроков АТР

Теннис
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Джокович выступил с инициативой создания альтернативного руководящего органа

Маррей занял место Джоковича в Совете игроков АТР
Новина українською

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей вернулся в Совет игроков АТР вместе с Феликсом Оже-Альяссимом, Жереми Шарди, Джоном Миллманом, сообщила пресс-служба организации.

Теннисисты заняли места Новака Джоковича, Вашека Поспишила, Джона Изнера и Сэма Куэрри, которые недавно выступили с инициативой создания альтернативного руководящего органа.

Напомним, в Совете на данный момент состоят: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Юрген Мельцер, Бруно Соарес и Ен-Хсунь Лу. Пост руководителя организации занимает Кевин Андерсон.

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В статье: Новак Джокович Энди Маррей
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