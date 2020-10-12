Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маррей занял место Джоковича в Совете игроков АТР
Джокович выступил с инициативой создания альтернативного руководящего органа
Экс-первая ракетка мира Энди Маррей вернулся в Совет игроков АТР вместе с Феликсом Оже-Альяссимом, Жереми Шарди, Джоном Миллманом, сообщила пресс-служба организации.
Теннисисты заняли места Новака Джоковича, Вашека Поспишила, Джона Изнера и Сэма Куэрри, которые недавно выступили с инициативой создания альтернативного руководящего органа.
Напомним, в Совете на данный момент состоят: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Юрген Мельцер, Бруно Соарес и Ен-Хсунь Лу. Пост руководителя организации занимает Кевин Андерсон.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Папа Гуйе подписал контракт с клубом Второй лиги
- Матч Днепр-1 - Динамо перенесен из Днепра в Киев
- "Кто-то растаможивал через Закарпатье комбайны и решил отдать на футбольном поле" - Цыганык намекает на договорняки в УПЛ
- Рафаэль Надаль уничтожил Новака Джоковича в финале Roland Garros
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...