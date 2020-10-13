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Стаховский взял урок бокса у перспективного украинского супертяжа

Теннис
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Первая ракетка Украины осваивает новый вид спорта

Стаховский взял урок бокса у перспективного украинского супертяжа
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Сергей Стаховский в Киеве провел боксерскую тренировку под руководством чемпиона EBP в супертяжелом весе Владислава Сиренко (14-0, 13 КО).

"Я действительно в первый раз одел перчатки, поэтому спасибо Владу, что не прибил меня там. Конечно, боксеры работают с феноменальной скоростью, реакцией. В теннисе эти навыки также очень пригодятся.

Мне все понравилось, но я понимаю, насколько я медленный. Когда я смотрю, как Влад отрабатывает удары, то мне страшно и больно за мешок. Очень классно, иметь возможность выйти в ринг с боксером, который готовится к поединку", - говорит Стаховский.

Сергей Стаховский на финише сезона-2020 планирует выступить на турнире в Стамбуле, а также сыграть на нескольких соревнованиях в Словакии.

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В статье: Владислав Сиренко Сергей Стаховский
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Источник:
Xsport.ua

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