Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стаховский взял урок бокса у перспективного украинского супертяжа
Первая ракетка Украины осваивает новый вид спорта
Сергей Стаховский в Киеве провел боксерскую тренировку под руководством чемпиона EBP в супертяжелом весе Владислава Сиренко (14-0, 13 КО).
"Я действительно в первый раз одел перчатки, поэтому спасибо Владу, что не прибил меня там. Конечно, боксеры работают с феноменальной скоростью, реакцией. В теннисе эти навыки также очень пригодятся.
Мне все понравилось, но я понимаю, насколько я медленный. Когда я смотрю, как Влад отрабатывает удары, то мне страшно и больно за мешок. Очень классно, иметь возможность выйти в ринг с боксером, который готовится к поединку", - говорит Стаховский.
Сергей Стаховский на финише сезона-2020 планирует выступить на турнире в Стамбуле, а также сыграть на нескольких соревнованиях в Словакии.
Популярное сейчас
- Тарас Степаненко рассказал, как у него проявились симптомы COVID-19
- Украина - Испания. Анонс и прогноз матча Лиги наций
- Андрей Полунин: Малиновский - это ключевая потеря сборной
- Ига Швёнтек побеждает Кенин в финале Открытого чемпионата Франции и берет титул
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО