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Сумасшедшие удары Надаля на пути к 13-му титулу на Ролан Гаррос. ВИДЕО
Подборка лучших моментов от Рафаэля Надаля на победном Открытом чемпионате Франции
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