Чёртова дюжина Надаля и 19-летняя сенсация из Польши. Главные уроки Ролан Гаррос-2020

Премьерный Ролан Гаррос с крышей над кортом имени Филиппа Шатрие навсегда вошел в историю благодаря своему уникальному бэкграунду – еще никогда грунтовый Шлем не проходил осенью, и никогда на трибунах не было так мало болельщиков. И все же в эпоху COVID-19 на Открытом чемпионате Франции остался островок стабильности – несложно догадаться, что речь идет о дежурном титуле Рафаэля Надаля, который в этом году украсил свой триумф несколькими историческими достижениями.

Разные условия – одинаковый результат для Надаля

На Ролан Гаррос было холоднее, чем обычно, он играл другими мячами, корт Филиппа Шатрие выглядел немного иначе, но на Надаля все это абсолютно не повлияло – он приехал во Францию и в очередной раз превратил грунтовый Шлем в самое предсказуемое спортивное событие в мире.

13 раз Рафа доходил в Париже до полуфинала – и все 13 раз испанец покидал Францию с трофеем Coupe des Mousquetaires.

Он не только разгромил в финале самого тяжелого соперника в своей карьере, первую ракетку мира Новака Джоковича, но и в полуфинале взял убедительный реванш у Диего Шварцмана, которому перед Ролан Гаррос проиграл на турнире в Риме.

????????????????????????????????????????????????????@RafaelNadal conquers Novak Djokovic 6-0 6-2 7-5 to remain perfect in Paris finals and earn title 1️⃣3️⃣ at #RolandGarros pic.twitter.com/lzOz5dmoqQ — Roland-Garros (@rolandgarros) October 11, 2020

Он снова не проиграл на Ролан Гаррос ни одного сета и стал вторым в истории после Роджера Федерера 20-кратным победителем турниров Большого шлема.

«Это дом Надаля со всеми завоеванными им титулами», - говорил Джокович во время турнира.

С этим никто не поспорит. 100 побед в 102 матчах говорят сами за себя.

У женщин появился свой Надаль?

«Надаль – мой любимый игрок. Он единственный, за кем я следила в детстве. Он мне очень нравится. Я желаю ему всего наилучшего».

Эти слова 19-летняя Ига Швёнтек произнесла за два дня до своего триумфа в Париже после разгромной победы в полуфинале над Надей Подороской.

Все эти две недели на Ролан Гаррос Швёнтек равнялась на Надаля и выносила соперниц с корта с такой же легкостью, как последние 15 лет это делает ее кумир. Симона Халеп, София Кенин, Маркета Вондроушова, Эжени Бушар, Су Шу-вэй, Мартина Тревизан, Надя Подороска – Швёнтек настолько доминировала над своими соперницами, что 10 из 14 выигранных сетов забрала со счетом 6:1 или 6:2.

Швёнтек приехала на Ролан Гаррос в статусе 54-й ракетки мира с одним появлением на второй неделе турнира Большого шлема, а спустя 14 дней стала самой молодой королевой Парижа после 18-летней Моники Селеш в 1992 году.

Селеш завершила карьеру в статусе 9-кратной чемпионки мэйджоров, и нет никаких оснований полагать, что Швёнтек с ее универсальным стилем тенниса, подходящим как под грунт, так и под траву с хардом, не сможет добиться как минимум такого же успеха.

Тим и Зверев не потянули два Шлема подряд

13 сентября Доминик Тим в невероятно драматичном 5-сетовом матче в финале US Open обыграл Александра Зверева. Спустя 15 дней после триумфа в Нью-Йорке австриец вышел на первый матч на Ролан Гаррос, не сыграв перед Открытым чемпионатом Франции ни одного официального матча на грунте.

Класса Тима, дважды доходившего в Париже до финала, хватило, чтобы не без приключений (вспоминаем 5-сетовый матч против Хьюго Гастона) дойти до 1/4 , но в следующем матче против Диего Шварцмана австриец не справился с той моральной и физической усталостью, которая накопилась у него с US Open. Тим проиграл в пяти сетах за 5 часов и 10 минут и впервые с 2015 года покинул Ролан Гаррос ранее полуфинала. А ведь если бы Доминик в четвертом сете удержал преимущество в брейк, то мог бы в четвертый раз подряд в Париже сразится с самим Рафаэлем Надалем.

Delight for Diego ????@dieschwartzman earns a first career Grand Slam semi-final surviving a 7-6(1) 5-7 6-7(6) 7-6(5) 6-2 marathon against Thiem in five hours and eight minutes.#RolandGarros pic.twitter.com/xNnMDssgIH — Roland-Garros (@rolandgarros) October 6, 2020

«Я не могу сказать, что это был плохой турнир», - заметил Тим. «И я очень этому рад».

А что же Александр Зверев? Немец после крайне обидного поражения в финале US Open на Ролан Гаррос протянул до четвертого раунда, пока на его пути не повстречался горячий итальянский юноша Янник Синнер.

Теннис становится более глобальным

Из 128 женщин, стартовавших в основной сетке одиночного разряда, 19 представляли США, дальше шла Россия (12), Франция (11) и Чехия (9).

Но в знак того, что теннис становится глобальным видом спорта и расширяет свою географию влияния, чемпионка юниорского Ролан Гаррос Онс Жабер стала первой представительницей арабского мира в четвертом раунде, а Маяр Шериф после успеха в квалификации вошла в историю, как первая теннисистка из Египта, когда-либо участвовавшая в основной сетке турниров Большого шлема.

Рената Сарасуа также успешно прошла квалификацию в Париже и стала первой мексиканкой в основе Шлема со времен Анжелики Гавалдон, которая в 2000 году засветилась в основе Australian Open. На Ролан Гаррос Сарасуа остановилась во втором раунде, но не покинула турнир незамеченной, взяв сет у третьей сеяной Элины Свитолиной со счетом 6:0.

И, конечно же, как не вспомнить Игу Швёнтек, которая после своего триумфа на грунтовых кортах Ролан Гаррос внесла Польшу в список стран с чемпионками мэйджоров в одиночном разряде.

Новое поколение наступает

Вы слышали о NextGen? Да-да, это те парни, которые должны были положить конец доминированию «Большого трио». А как насчет BabyGen? Возможно, это может показаться небольшим преувеличением, но молодой квартет во главе с 19-летним Янником Синнером оставил заметный след в Париже.

О спокойном и одновременно взрывном итальянце говорили уже давно – и на Ролан Гаррос он показал, что может стать тем, кто в будущем будет править АТР-туром. Синнер на дебютном Ролан Гаррос дошел до четвертьфинала и стал первым теннисистом с 2005 года, кому покорилось это достижение. Конечно, речь о Рафаэле Надале, который и преградил путь Яннику после победы в трех боевых сетах.

Также Синнер стал самым молодым четвертьфиналистом на турнире Большого шлема после действующей первой ракетки мира Новака Джоковича, который свой первый четвертьфинал на мэйджорах отыграл в 2006 году в Париже.

Компанию Синнеру среди молодых прорывов Ролан Гаррос составили Хьюго Гастон, Себастьян Корда и Даниэль Альтмайер.

Гастон последним среди французов зачехлил ракетку на домашнем Шлеме – в третьем раунде он в пяти сетах сломил трехкратного чемпиона Шлемов Стэна Вавринку, а затем на протяжении пяти партий героически противостоял чемпиону US Open Доминику Тиму.

Корда – сын чемпиона Большого шлема Петра Корды – на Ролан Гаррос прошел квалификацию, а в основной сетке разобрался с опытными Джоном Иснером и Андреасом Сеппи, прежде чем в четвертом раунде не проиграл своему кумиру Надалю.

Альтмайер также добрался из квалификации до четвертого раунда, а его главной жертвой стал седьмой номер посева Маттео Берретини. Да, немцу уже 22, но его карьера неоднократно прерывалась из-за серьезных травм, поэтому его смело можно ставить в один список к молодым Синнеру, Гастону и Корде.

Реализованные и упущенные возможности

Ролан Гаррос-2020 в женском одиночном разряде запомнится не только доминирующим выступлением Иги Швёнтек, но и историческими прорывами Нади Подороски и Мартины Тревизан, которые в Париже прошли путь от квалификации до полуфинала и четвертьфинала соответственно. Самое удивительное в этой истории, что до Открытого чемпионата Франции ни Подороска, ни Тревизан ни разу не играли в основной сетке на турнирах Большого шлема.

Для фаворитов последний в сезоне турнир Большого шлема стал большим разочарованием. До четвертьфинала дошли только три теннисистки из топ-10 посева, причем первая ракетка турнира Симона Халеп покинула любимый Шлем после четвертого раунда, а вторая сеяная Каролина Плишкова и вовсе зачехлила ракетку во втором круге.

Главная надежда Украины в Париже Элина Свитолина в самый ответственный момент столкнулась с комплексом больших матчей. После выхода в 1/4 на пути к первому в карьере финалу на Шлеме у третьей сеяной не было ни одной соперницы из топ-50. Каково же было разочарование, когда Свитолина в четвертьфинале без особых шансов проиграла сенсационной Наде Подороске, которая в следующем матче возьмет лишь три гейму у Иги Швёнтек.

Cinderella, it’s not midnight yet ????????@nadiapodoroska becomes the first women’s qualifier to reach the semi-finals in Paris upsetting Svitolina 6-2 6-4.#RolandGarros pic.twitter.com/0T9Fxfg4S8 — Roland-Garros (@rolandgarros) October 6, 2020

Халеп, Свитолина и Плишкова – далеко не единственные топ-теннисистки, которые смело могут заявить, что Ролан Гаррос стал для них Шлемом упущенных возможностей. По лояльной турнирной сетке задолго до решающих матчей оступились Кики Бертенс, Гарбинье Мугуруса, Арина Соболенко и Виктория Азаренко, а Серена Уильямс не успела восстановиться после травмы, полученной на US Open.

В год, когда все по-другому, способность игрока быстро адаптироваться к нестандартным условиям становится решающим фактором успеха. Кажется, на Ролан Гаррос аутсайдеры справились с этим несколько лучше тех теннисисток, которых мы привыкли видеть на ведущих ролях.