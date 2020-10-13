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Чёртова дюжина Надаля и 19-летняя сенсация из Польши. Главные уроки Ролан Гаррос-2020
Подводим итоги последнего в сезоне турнира Большого шлема
Премьерный Ролан Гаррос с крышей над кортом имени Филиппа Шатрие навсегда вошел в историю благодаря своему уникальному бэкграунду – еще никогда грунтовый Шлем не проходил осенью, и никогда на трибунах не было так мало болельщиков. И все же в эпоху COVID-19 на Открытом чемпионате Франции остался островок стабильности – несложно догадаться, что речь идет о дежурном титуле Рафаэля Надаля, который в этом году украсил свой триумф несколькими историческими достижениями.
На Ролан Гаррос было холоднее, чем обычно, он играл другими мячами, корт Филиппа Шатрие выглядел немного иначе, но на Надаля все это абсолютно не повлияло – он приехал во Францию и в очередной раз превратил грунтовый Шлем в самое предсказуемое спортивное событие в мире.
13 раз Рафа доходил в Париже до полуфинала – и все 13 раз испанец покидал Францию с трофеем Coupe des Mousquetaires.
Он не только разгромил в финале самого тяжелого соперника в своей карьере, первую ракетку мира Новака Джоковича, но и в полуфинале взял убедительный реванш у Диего Шварцмана, которому перед Ролан Гаррос проиграл на турнире в Риме.
????????????????????????????????????????????????????@RafaelNadal conquers Novak Djokovic 6-0 6-2 7-5 to remain perfect in Paris finals and earn title 1️⃣3️⃣ at #RolandGarros pic.twitter.com/lzOz5dmoqQ— Roland-Garros (@rolandgarros) October 11, 2020
Он снова не проиграл на Ролан Гаррос ни одного сета и стал вторым в истории после Роджера Федерера 20-кратным победителем турниров Большого шлема.
«Это дом Надаля со всеми завоеванными им титулами», - говорил Джокович во время турнира.
С этим никто не поспорит. 100 побед в 102 матчах говорят сами за себя.
«Надаль – мой любимый игрок. Он единственный, за кем я следила в детстве. Он мне очень нравится. Я желаю ему всего наилучшего».
Эти слова 19-летняя Ига Швёнтек произнесла за два дня до своего триумфа в Париже после разгромной победы в полуфинале над Надей Подороской.
Все эти две недели на Ролан Гаррос Швёнтек равнялась на Надаля и выносила соперниц с корта с такой же легкостью, как последние 15 лет это делает ее кумир. Симона Халеп, София Кенин, Маркета Вондроушова, Эжени Бушар, Су Шу-вэй, Мартина Тревизан, Надя Подороска – Швёнтек настолько доминировала над своими соперницами, что 10 из 14 выигранных сетов забрала со счетом 6:1 или 6:2.
???? Queen @iga_swiatek ????#RolandGarros pic.twitter.com/ajmW9PGjHT— Roland-Garros (@rolandgarros) October 13, 2020
Швёнтек приехала на Ролан Гаррос в статусе 54-й ракетки мира с одним появлением на второй неделе турнира Большого шлема, а спустя 14 дней стала самой молодой королевой Парижа после 18-летней Моники Селеш в 1992 году.
Селеш завершила карьеру в статусе 9-кратной чемпионки мэйджоров, и нет никаких оснований полагать, что Швёнтек с ее универсальным стилем тенниса, подходящим как под грунт, так и под траву с хардом, не сможет добиться как минимум такого же успеха.
13 сентября Доминик Тим в невероятно драматичном 5-сетовом матче в финале US Open обыграл Александра Зверева. Спустя 15 дней после триумфа в Нью-Йорке австриец вышел на первый матч на Ролан Гаррос, не сыграв перед Открытым чемпионатом Франции ни одного официального матча на грунте.
Класса Тима, дважды доходившего в Париже до финала, хватило, чтобы не без приключений (вспоминаем 5-сетовый матч против Хьюго Гастона) дойти до 1/4 , но в следующем матче против Диего Шварцмана австриец не справился с той моральной и физической усталостью, которая накопилась у него с US Open. Тим проиграл в пяти сетах за 5 часов и 10 минут и впервые с 2015 года покинул Ролан Гаррос ранее полуфинала. А ведь если бы Доминик в четвертом сете удержал преимущество в брейк, то мог бы в четвертый раз подряд в Париже сразится с самим Рафаэлем Надалем.
Delight for Diego ????@dieschwartzman earns a first career Grand Slam semi-final surviving a 7-6(1) 5-7 6-7(6) 7-6(5) 6-2 marathon against Thiem in five hours and eight minutes.#RolandGarros pic.twitter.com/xNnMDssgIH— Roland-Garros (@rolandgarros) October 6, 2020
«Я не могу сказать, что это был плохой турнир», - заметил Тим. «И я очень этому рад».
А что же Александр Зверев? Немец после крайне обидного поражения в финале US Open на Ролан Гаррос протянул до четвертого раунда, пока на его пути не повстречался горячий итальянский юноша Янник Синнер.
Из 128 женщин, стартовавших в основной сетке одиночного разряда, 19 представляли США, дальше шла Россия (12), Франция (11) и Чехия (9).
Но в знак того, что теннис становится глобальным видом спорта и расширяет свою географию влияния, чемпионка юниорского Ролан Гаррос Онс Жабер стала первой представительницей арабского мира в четвертом раунде, а Маяр Шериф после успеха в квалификации вошла в историю, как первая теннисистка из Египта, когда-либо участвовавшая в основной сетке турниров Большого шлема.
Рената Сарасуа также успешно прошла квалификацию в Париже и стала первой мексиканкой в основе Шлема со времен Анжелики Гавалдон, которая в 2000 году засветилась в основе Australian Open. На Ролан Гаррос Сарасуа остановилась во втором раунде, но не покинула турнир незамеченной, взяв сет у третьей сеяной Элины Свитолиной со счетом 6:0.
И, конечно же, как не вспомнить Игу Швёнтек, которая после своего триумфа на грунтовых кортах Ролан Гаррос внесла Польшу в список стран с чемпионками мэйджоров в одиночном разряде.
Вы слышали о NextGen? Да-да, это те парни, которые должны были положить конец доминированию «Большого трио». А как насчет BabyGen? Возможно, это может показаться небольшим преувеличением, но молодой квартет во главе с 19-летним Янником Синнером оставил заметный след в Париже.
О спокойном и одновременно взрывном итальянце говорили уже давно – и на Ролан Гаррос он показал, что может стать тем, кто в будущем будет править АТР-туром. Синнер на дебютном Ролан Гаррос дошел до четвертьфинала и стал первым теннисистом с 2005 года, кому покорилось это достижение. Конечно, речь о Рафаэле Надале, который и преградил путь Яннику после победы в трех боевых сетах.
Также Синнер стал самым молодым четвертьфиналистом на турнире Большого шлема после действующей первой ракетки мира Новака Джоковича, который свой первый четвертьфинал на мэйджорах отыграл в 2006 году в Париже.
Jannik Woods ????️????#Sinner | #Nadal | #RolandGarros | #EurosportTENNIS pic.twitter.com/o68a4np0Z5— Eurosport IT (@Eurosport_IT) October 6, 2020
Компанию Синнеру среди молодых прорывов Ролан Гаррос составили Хьюго Гастон, Себастьян Корда и Даниэль Альтмайер.
Гастон последним среди французов зачехлил ракетку на домашнем Шлеме – в третьем раунде он в пяти сетах сломил трехкратного чемпиона Шлемов Стэна Вавринку, а затем на протяжении пяти партий героически противостоял чемпиону US Open Доминику Тиму.
Корда – сын чемпиона Большого шлема Петра Корды – на Ролан Гаррос прошел квалификацию, а в основной сетке разобрался с опытными Джоном Иснером и Андреасом Сеппи, прежде чем в четвертом раунде не проиграл своему кумиру Надалю.
Альтмайер также добрался из квалификации до четвертого раунда, а его главной жертвой стал седьмой номер посева Маттео Берретини. Да, немцу уже 22, но его карьера неоднократно прерывалась из-за серьезных травм, поэтому его смело можно ставить в один список к молодым Синнеру, Гастону и Корде.
Ролан Гаррос-2020 в женском одиночном разряде запомнится не только доминирующим выступлением Иги Швёнтек, но и историческими прорывами Нади Подороски и Мартины Тревизан, которые в Париже прошли путь от квалификации до полуфинала и четвертьфинала соответственно. Самое удивительное в этой истории, что до Открытого чемпионата Франции ни Подороска, ни Тревизан ни разу не играли в основной сетке на турнирах Большого шлема.
Для фаворитов последний в сезоне турнир Большого шлема стал большим разочарованием. До четвертьфинала дошли только три теннисистки из топ-10 посева, причем первая ракетка турнира Симона Халеп покинула любимый Шлем после четвертого раунда, а вторая сеяная Каролина Плишкова и вовсе зачехлила ракетку во втором круге.
Главная надежда Украины в Париже Элина Свитолина в самый ответственный момент столкнулась с комплексом больших матчей. После выхода в 1/4 на пути к первому в карьере финалу на Шлеме у третьей сеяной не было ни одной соперницы из топ-50. Каково же было разочарование, когда Свитолина в четвертьфинале без особых шансов проиграла сенсационной Наде Подороске, которая в следующем матче возьмет лишь три гейму у Иги Швёнтек.
Cinderella, it’s not midnight yet ????????@nadiapodoroska becomes the first women’s qualifier to reach the semi-finals in Paris upsetting Svitolina 6-2 6-4.#RolandGarros pic.twitter.com/0T9Fxfg4S8— Roland-Garros (@rolandgarros) October 6, 2020
Халеп, Свитолина и Плишкова – далеко не единственные топ-теннисистки, которые смело могут заявить, что Ролан Гаррос стал для них Шлемом упущенных возможностей. По лояльной турнирной сетке задолго до решающих матчей оступились Кики Бертенс, Гарбинье Мугуруса, Арина Соболенко и Виктория Азаренко, а Серена Уильямс не успела восстановиться после травмы, полученной на US Open.
В год, когда все по-другому, способность игрока быстро адаптироваться к нестандартным условиям становится решающим фактором успеха. Кажется, на Ролан Гаррос аутсайдеры справились с этим несколько лучше тех теннисисток, которых мы привыкли видеть на ведущих ролях.
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