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Надаль может пропустить Итоговый турнир

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Надаль может пропустить Итоговый турнир
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На прошлой неделе Рафаэль Надаль в 13-й раз выиграл Ролан Гаррос и завоевал свой 20-й турнир Большого шлема, догнав по количеству титулов Роджера Федерера.

"Я не знаю, сыграю ли я еще в 2020 году. Мне предстоит принять решение. Нужно поговорить с семьей и командой по поводу моего участия в Итоговом турнире и на других соревнованиях. Нужно проанализировать ситуацию и сделать следующий шаг", - привозит слова Надаля Tennis World USA.

Итоговый турнир стартует в Лондоне 15 ноября. Помимо Надаля на ATP Finals уже квалифицировались Новак Джокович, Доминик Тим, Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Александр Зверев.

Рафаэль Надаль при 20 титулах на турнирах Большого шлема никогда не побеждал на Итоговом турнире.

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В статье: Рафаэль Надаль Итоговый турнир АТР
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