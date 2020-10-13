Надаль может пропустить Итоговый турнир

На прошлой неделе Рафаэль Надаль в 13-й раз выиграл Ролан Гаррос и завоевал свой 20-й турнир Большого шлема, догнав по количеству титулов Роджера Федерера.

"Я не знаю, сыграю ли я еще в 2020 году. Мне предстоит принять решение. Нужно поговорить с семьей и командой по поводу моего участия в Итоговом турнире и на других соревнованиях. Нужно проанализировать ситуацию и сделать следующий шаг", - привозит слова Надаля Tennis World USA.

Итоговый турнир стартует в Лондоне 15 ноября. Помимо Надаля на ATP Finals уже квалифицировались Новак Джокович, Доминик Тим, Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Александр Зверев.

Рафаэль Надаль при 20 титулах на турнирах Большого шлема никогда не побеждал на Итоговом турнире.