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Фантастика! Розыгрыш года на турнире в Кельне. ВИДЕО
После такого марафона теннисистам пришлось долго восстанавливать дыхание
Вот такой шедевр выдали Марк Полманс и Хубарт Хуркач в матче первого круга турнира АТР в Кельне.
Очко осталось за Полмансом, но матч выиграл Хуркач (6:2, 7:5).
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