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Серена Уильямс вошла в список богатейших женщин до 40 лет

Теннис
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Американка всего добилась сама

Серена Уильямс вошла в список богатейших женщин до 40 лет
Новина українською

Американка Серена Уильямс попала в составленный Forbes список богатейших женщин моложе 40 лет, добившихся всего самостоятельно.

К 11 сентября 2020 года состояние 39-летней Уильямс оценивалось в $ 225 млн. При составлении списка также учитывался так называемый Self-made Score. Это оценка от 1 до 10 баллов, где единица выставляется в случае, если человек, например, получил всё состояние в наследство, а десятка — если он шёл по непростому пути и добился всего самостоятельно. Теннисистка получила 9 баллов.

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В статье: Серена Уильямс
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