Серена Уильямс вошла в список богатейших женщин до 40 лет

Американка Серена Уильямс попала в составленный Forbes список богатейших женщин моложе 40 лет, добившихся всего самостоятельно.

К 11 сентября 2020 года состояние 39-летней Уильямс оценивалось в $ 225 млн. При составлении списка также учитывался так называемый Self-made Score. Это оценка от 1 до 10 баллов, где единица выставляется в случае, если человек, например, получил всё состояние в наследство, а десятка — если он шёл по непростому пути и добился всего самостоятельно. Теннисистка получила 9 баллов.