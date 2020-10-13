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Правительство Испании наградило Надаля Королевским орденом за спортивные заслуги
Рафа стал чемпионом Ролан Гаррос
Правительство Испании наградило победителя Открытого чемпионата Франции Рафаэля Надаля Королевским орденом за спортивные заслуги, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, испанец получил высшую награду, которой могут наградить спортсмена, — Большой крест. До этого ею были награждены футболисты Андрес Иньеста, Икер Касильяс, Хави, горнолыжница Бланка Фернандес Очоа (посмертно), олимпийские чемпионы гребец Давид Каль, гимнаст Гервасио Деферр и пловчиха Тереса Пералес.
Надаль в 13-й раз выиграл грунтовый мэйджор и догнал по количеству завоёванных титулов на турнирах "Большого шлема" швейцарца Роджера Федерера – по 20. У Джоковича 17 подобных титулов. Победа над Джоковичем стала для Надаля 100-м выигранным матчем на Открытом чемпионате Франции в карьере.
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