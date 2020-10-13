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Правительство Испании наградило Надаля Королевским орденом за спортивные заслуги

Теннис
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Рафа стал чемпионом Ролан Гаррос

Правительство Испании наградило Надаля Королевским орденом за спортивные заслуги
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Правительство Испании наградило победителя Открытого чемпионата Франции Рафаэля Надаля Королевским орденом за спортивные заслуги, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, испанец получил высшую награду, которой могут наградить спортсмена, — Большой крест. До этого ею были награждены футболисты Андрес Иньеста, Икер Касильяс, Хави, горнолыжница Бланка Фернандес Очоа (посмертно), олимпийские чемпионы гребец Давид Каль, гимнаст Гервасио Деферр и пловчиха Тереса Пералес.

Надаль в 13-й раз выиграл грунтовый мэйджор и догнал по количеству завоёванных титулов на турнирах "Большого шлема" швейцарца Роджера Федерера – по 20. У Джоковича 17 подобных титулов. Победа над Джоковичем стала для Надаля 100-м выигранным матчем на Открытом чемпионате Франции в карьере.

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В статье: Рафаэль Надаль
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