Теннис
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20 сумасшедших ударов Надаля на Шлемах, в которые сложно поверить. ВИДЕО
В честь 20-го титула испанца смотрим на его главные шедевры на турнирах Большого шлема
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