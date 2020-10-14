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Ястремская в ноябре сыграет на турнире в Австрии

Теннис
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Вторая ракетка Украины приедет в Линц

Ястремская в ноябре сыграет на турнире в Австрии
Новина українською

Даяна Ястремская с 7 по 15 ноября планирует сыграть на хардовом турнире WTA International в Линце (Австрия). Помимо украинки на турнире могут выступить еще пять теннисисток из топ-30 рейтинга WTA.

На следующей неделе Ястремская вместе с Элиной Свитолиной должна стартовать на турнире Premier в Остраве. Даяна попала в основную сетку после отказа Гарбинье Мугурусы.

Даяна Ястремская неудачно выступила на двух последних турнирах Большого шлема – на US Open одесситка проиграла во втором круге, а с Ролан Гаррос вылетела после стартового матча.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Стаховский взял урок бокса у перспективного украинского супертяжа

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В статье: Даяна Ястремская
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