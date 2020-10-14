Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ястремская в ноябре сыграет на турнире в Австрии
Вторая ракетка Украины приедет в Линц
Даяна Ястремская с 7 по 15 ноября планирует сыграть на хардовом турнире WTA International в Линце (Австрия). Помимо украинки на турнире могут выступить еще пять теннисисток из топ-30 рейтинга WTA.
На следующей неделе Ястремская вместе с Элиной Свитолиной должна стартовать на турнире Premier в Остраве. Даяна попала в основную сетку после отказа Гарбинье Мугурусы.
Даяна Ястремская неудачно выступила на двух последних турнирах Большого шлема – на US Open одесситка проиграла во втором круге, а с Ролан Гаррос вылетела после стартового матча.
Ранее UA-Футбол
Популярное сейчас
- Левченко увидел конкуренцию за конкретные позиции в сборной Украины
- С немецким характером. Германия - Швейцария 3:3. Видео голов и обзор матча
- Историческая победа Украины, осечка Германии, COVID у Роналду. Главные новости за 13 октября
- Ига Швёнтек побеждает Кенин в финале Открытого чемпионата Франции и берет титул
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО