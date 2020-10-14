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Надаль: Да, я выиграл турнир, но не изменил своего мнения
Рафа обеспокоен, тем что не все игроки могут принимать участие в турнирах
Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что не изменил своего отношения к влиянию пандемии коронавируса на профессиональный спорт, несмотря на победу на "Ролан Гаррос". Ранее Надаль отказался от поездки в США на US Open из-за опасений за здоровье.
"Да, я выиграл турнир, но не изменил своего мнения. Ситуация остаётся печальной. Нам повезло, что мы можем тренироваться, заниматься нашим видом спорта, играть в туре. Невозможно словами выразить благодарность ATP, организаторам "Ролан Гаррос" и US Open за то, что они сделали в столь сложных обстоятельствах. Но я не забываю о сложной ситуации в мире. Просто надеюсь, что она в ближайшее время улучшится", — цитирует Надаля Tennis World USA.
Надаль выиграл уже 20-й турнир "Большого шлема" в карьере, повторив рекорд швейцарца Роджера Федерера. Ранее спортсмен признался, что может пропустить остаток сезона.
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