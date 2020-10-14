Надаль: Мне удалось повторить рекорд Федерера, что казалось невозможным

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, ставший победителем "Ролан Гаррос" в 2020 году, признался, что не слишком думает о рекордах. Он выиграл уже 20-й турнир "Большого шлема" в карьере, повторив рекорд швейцарца Роджера Федерера.

"Со спортивной точки зрения очевидно, что мне покорилось важное достижение. Я выиграл один из самых важных турниров в мире уже в 13-й раз и сравнялся с Федерером по количеству побед на турнирах "Большого шлема".

Об этом говорили уже давно, особенно вы, журналисты. Мне удалось повторить рекорд Федерера, что казалось невозможным. Но все цифры должны анализировать люди, хорошо знающие историю тенниса. У нас будет время проанализировать всё после окончания карьеры", — цитирует Надаля Tennis World USA.