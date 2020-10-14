  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надаль: Мне удалось повторить рекорд Федерера, что казалось невозможным
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надаль: Мне удалось повторить рекорд Федерера, что казалось невозможным

Теннис
(1 голосов)

Рафа доволен своими результатами

Надаль: Мне удалось повторить рекорд Федерера, что казалось невозможным
Новина українською

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, ставший победителем "Ролан Гаррос" в 2020 году, признался, что не слишком думает о рекордах. Он выиграл уже 20-й турнир "Большого шлема" в карьере, повторив рекорд швейцарца Роджера Федерера.

"Со спортивной точки зрения очевидно, что мне покорилось важное достижение. Я выиграл один из самых важных турниров в мире уже в 13-й раз и сравнялся с Федерером по количеству побед на турнирах "Большого шлема".

Об этом говорили уже давно, особенно вы, журналисты. Мне удалось повторить рекорд Федерера, что казалось невозможным. Но все цифры должны анализировать люди, хорошо знающие историю тенниса. У нас будет время проанализировать всё после окончания карьеры", — цитирует Надаля Tennis World USA.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...