  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Маррей уступил в первом круге турнира в Кёльне
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маррей уступил в первом круге турнира в Кёльне

Теннис
(1 голосов)

Энди уступил в двух сетах

Маррей уступил в первом круге турнира в Кёльне
Новина українською

Британский теннисист Энди Маррей не сумел выйти во второй круг турнира ATP в Кёльне (Германия). В матче первого круга Маррей в двух сетах уступил испанцу Фернандо Вердаско.

Энди Маррей - Фернандо Вердаско 6:4, 6:4

61-я ракетка мира Вердаско выполнил семь эйсов, допустил четыре двойные ошибки, реализовал четыре брейк-поинта из девяти. Его соперник, занимающий 115-е место в рейтинге ATP, ни разу не подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из 11.

В матче второго круга турнира Вердаско сыграет с немцем Александром Зверевым, первым номером посева, который преодолел первый круг на Bye.

Соревнования в Кёльне проходят с 12 по 18 октября. Призовой фонд турнира составляет 325 тыс.евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энди Маррей
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...