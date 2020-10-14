Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маррей уступил в первом круге турнира в Кёльне
Энди уступил в двух сетах
Британский теннисист Энди Маррей не сумел выйти во второй круг турнира ATP в Кёльне (Германия). В матче первого круга Маррей в двух сетах уступил испанцу Фернандо Вердаско.
Энди Маррей - Фернандо Вердаско 6:4, 6:4
61-я ракетка мира Вердаско выполнил семь эйсов, допустил четыре двойные ошибки, реализовал четыре брейк-поинта из девяти. Его соперник, занимающий 115-е место в рейтинге ATP, ни разу не подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из 11.
В матче второго круга турнира Вердаско сыграет с немцем Александром Зверевым, первым номером посева, который преодолел первый круг на Bye.
Соревнования в Кёльне проходят с 12 по 18 октября. Призовой фонд турнира составляет 325 тыс.евро.
Популярное сейчас
- "Пацаны, вы мои кумиры" - Пятов эмоционально отреагировал на победу над Испанией
- Стало известно, почему ЛАСК не захотел отдавать Чеберко в Зарю
- День, когда Терри встал в ворота: 14 лет назад форвард Рединга нанес Петру Чеху перелом черепа
- Рейтинг WTA: Свитолина осталась в топ-5, рекорд Костюк
- Переболевший лейкемией и коронавирусом Синиша Михайлович зажигает на Танцах со звездами. ВИДЕО
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО