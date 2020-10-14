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Андерсон сменил Новака Джоковича в роли президента совета игроков ATP

Теннис
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Новак создал свою ассоциацию

Андерсон сменил Новака Джоковича в роли президента совета игроков ATP
Новина українською

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон стал новым президентом совета игроков ATP. Он сменил на этом посту первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Ранее Джокович сообщил о создании новой организации — Ассоциации профессиональных игроков в теннис (PTPA).

Также в совете игроков произошли изменения. Его покинули канадец Вашек Поспишил и американцы Джон Иснер и Сэм Куэрри. В состав совета вошли британец Энди Маррей, канадец Феликс Оже-Алльяим, австралиец Джон Миллман и француз Жереми Шарди.

"Лично я верю в возможность сосуществования совета игроков и PTPA. У нас есть собственная структура, есть обширный фронт работы. Я не знаю, какой была долгосрочная стратегия совета игроков, но вижу, что можно многое сделать", — цитирует Андерсона Tennis World USA.

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В статье: Новак Джокович Кевин Андерсон
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