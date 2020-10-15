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Свитолина дважды попала в номинацию "Удар месяца"
Первая ракетка Украины в сентябре отметилась несколькими шедеврами
Женская теннисная ассоциация в ежемесячную номинацию включила два удара Элины Свитолиной – укороченный в Риме в поединке со Светланой Кузнецовой и невероятный контратакующий выстрел в матче с Ариной Соболенко на турнире в Страсбурге.
Поддержать Элину Свитолину в голосовании можно по этой
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