Свитолина дважды попала в номинацию "Удар месяца"

Женская теннисная ассоциация в ежемесячную номинацию включила два удара Элины Свитолиной – укороченный в Риме в поединке со Светланой Кузнецовой и невероятный контратакующий выстрел в матче с Ариной Соболенко на турнире в Страсбурге.

Поддержать Элину Свитолину в голосовании можно по этой ссылке .