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Australian Open под угрозой срыва

Теннис
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Все зависит от властей Австралии

Australian Open под угрозой срыва
Новина українською

Директор Australian Open Крэйг Тайли в комментарии для издания The Canberra Times рассказал, при каких условиях Мельбурн с 18 по 31 января сможет принять лучших теннисистов мира.

По словам функционера, Отрытый чемпионат Австралии состоится только в том случае, если местные власти разрешат игрокам по прибытию в страну не отбывать строгий двухнедельный карантин.

На Australian Open планируют создать «пузырь», аналогичный тому, который был на US Open. Теннисисты смогут безопасно передвигаться в пространстве между гостиницей и кортом в случае отрицательного теста на коронавирус.

Напомним, действующими победителями Открытого чемпионата Австралии являются Новак Джокович и София Кенин.

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В статье: Australian Open коронавирус
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