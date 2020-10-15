Australian Open под угрозой срыва

Директор Australian Open Крэйг Тайли в комментарии для издания The Canberra Times рассказал, при каких условиях Мельбурн с 18 по 31 января сможет принять лучших теннисистов мира.

По словам функционера, Отрытый чемпионат Австралии состоится только в том случае, если местные власти разрешат игрокам по прибытию в страну не отбывать строгий двухнедельный карантин.

На Australian Open планируют создать «пузырь», аналогичный тому, который был на US Open. Теннисисты смогут безопасно передвигаться в пространстве между гостиницей и кортом в случае отрицательного теста на коронавирус.

Напомним, действующими победителями Открытого чемпионата Австралии являются Новак Джокович и София Кенин.