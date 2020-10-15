Дядя Надаля: Федерер – лучший в истории

Рафаэль Надаль на прошлой неделе в 13-й раз выиграл Ролан Гаррос и стал 20-кратным победителем турниров Большого шлема, догнав по количеству титулов Роджера Федерера.

"Кто лучший в истории? Федерер. У него больше титулов, больше побед и больше недель в статусе первой ракетки мира. Все это имеет значение", - сказал Тони Надаль в комментарии для издания Marca.

Федерер за карьеру выиграл 103 титула против 86 у Надаля и 81 у Новака Джоковича. По количеству побед швейцарец также впереди – 1242 против 999 у Надаля и 930 у Джоковича.

Что касается рейтинга АТР, то у Федерера 310 недель в ранге первой ракетки мира. Джокович отстает от швейцарца всего на 20 недель и может превзойти этот рекорд в начале 2021 года.