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В 2021 году Уимблдон может пройти без зрителей
Похоже, что болельщики не скоро увидят своих кумиров
В 2021 году Уимблдон может пройти без зрителей, сообщает пресс-служба турнира на официальном сайте.
Сообщается, что организаторы рассматривают ещё два варианта проведения соревнований: с полной и частичной заполняемостью трибун. Всё будет зависеть от решения властей и здравоохранительных организаций.
"Нашей первоочерёдной задачей остаётся обеспечение безопасности всех причастных, в особенности гостей турнира, персонала и спортсменов. Мы работаем с соответствующими правительственными и здравоохранительными организациями наряду с остальной спортивной индустрией, чтобы оценить возможности в условиях продолжающейся пандемии", — говорится в сообщении.
Из-за пандемии коронавируса в этом году турнир был отменён впервые с 1945 года.
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