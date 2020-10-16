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Серена Уильямс опубликовала фотографии с фотосессии

Теннис
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Серена примеряла на себя новенькое платье

Серена Уильямс опубликовала фотографии с фотосессии
Новина українською

Американка Серена Уильямс на своей странице в «Инстаграме» показала backstage фотосессии для модного бренда обуви. На фотографиях Серена позирует в чёрном кожаном платье.

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Серена Уильямс — 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, четырёхкратная олимпийская чемпионка, бывшая первая ракетка мира.

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В статье: Серена Уильямс
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