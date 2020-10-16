Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джокович пропустит турнир в Париже
Единственная надежда - Итоговый турнир
Первая ракетка мира Новак Джокович принял решение пропустить турнир категории "Мастерс" в Париже (Франция). Об этом сообщает журналист Жозе Моргадо в своём "твиттере".
Причиной такого решения сербского теннисиста стали обновлённые правила набора рейтинговых очков, введённые в связи с длительной паузой в сезоне. Исходя из них Джокович, будучи чемпионом соревнований, не нуждается в защите титула — очки в любом случае сохранятся на его балансе. В то же время он, в отличие от других теннисистов, не сможет заработать новые очки.
В связи с этим серб планирует выступить на турнире в Вене (Австрия), где сможет добавить на свой счёт до 500 очков, а также на Итоговом турнире, где может заработать до 1300 дополнительных очков.
Популярное сейчас
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО
- Вторая лига. Металл снова побеждает разгромно, против Яруда помогли угловые
- Маркевич, Худобяк и Чижевский поддержали создание новых Карпат
- Рейтинг WTA: Свитолина осталась в топ-5, рекорд Костюк
- Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО
- В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО