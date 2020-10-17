  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ястремская провела тренировку на корте в Отсраве. Фото
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ястремская провела тренировку на корте в Отсраве. Фото

Теннис
(1 голосов)

Украинка готовится к соревнованиям

Ястремская провела тренировку на корте в Отсраве. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №29) провела тренировку на кортах чешского турнира в Остраве.

Ястремская провела тренировку на корте в Отсраве. Фото - изображение 1Ястремская провела тренировку на корте в Отсраве. Фото - изображение 2
Ястремская провела тренировку на корте в Отсраве. Фото - изображение 3
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Даяна Ястремская
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...