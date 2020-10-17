Вавринка и Монфис снялись с турнира в Кельне

Швейцарский теннисист Станислав Вавринка (АТР №18) и француз Гаэль Монфис (АТР №9) снялись с турнира в Кельне (Германия). Причины этого пока не известны.

Напомним, что этот турнир состоится впервые и заменит собой отмененые азиатские.

Также от участия в соревнованиях отказались Бенуа Пэр, Филипп Краинович и Гвидо Пелья.