Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вавринка и Монфис снялись с турнира в Кельне
Причины пока не известны
Швейцарский теннисист Станислав Вавринка (АТР №18) и француз Гаэль Монфис (АТР №9) снялись с турнира в Кельне (Германия). Причины этого пока не известны.
Напомним, что этот турнир состоится впервые и заменит собой отмененые азиатские.
Также от участия в соревнованиях отказались Бенуа Пэр, Филипп Краинович и Гвидо Пелья.
Напомним, что ранее Даяна Ястремская
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Большой теннис Украины
Популярное сейчас
- Платиновая жертва. Тудор Бэлуцэ желает начать взрослую карьеру в Динамо
- Ломаченко - Лопес: Текстовая онлайн-трансляция чемпионского поединка
- Ломаченко - Лопес: Анализ будущих соперников. Мнения экспертов. Прогноз на бой
- Australian Open под угрозой срыва
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО
- Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...