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Зверев стал чемпионом турнира в Кельне

Теннис
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Первый титул в сезоне для немца

Зверев стал чемпионом турнира в Кельне
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Александр Зверев в статусе лидера посева на пути к финалу домашнего турнира АТР-250 в Кельне обыграл Фернандо Вердаско, Ллойда Харриса и Александра Давидовича-Фокину, а в матче за титул седьмая ракетка мира переиграл Феликса Оже-Альяссима (6:3, 6:3), который потерпел шестое поражение в шестом финале турнира АТР.

Зверев сделал 4 брейка при одном проигранном гейме на своей подаче. Также Александр выиграл 80% очков с первого мяча против 59% у соперника.

Зверев в пятом сезоне подряд выиграл как минимум один титул АТР. Всего на его счету теперь 12 победных турниров, включая ATP Finals в Лондоне.

Победа в Кельне принесла Александру Звереву почти 25 тысяч евро призовых и 250 очков в рейтинг АТР.

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В статье: Александр Зверев Феликс Оже-Альяссім
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