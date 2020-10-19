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Зверев стал чемпионом турнира в Кельне
Первый титул в сезоне для немца
Александр Зверев в статусе лидера посева на пути к финалу домашнего турнира АТР-250 в Кельне обыграл Фернандо Вердаско, Ллойда Харриса и Александра Давидовича-Фокину, а в матче за титул седьмая ракетка мира переиграл Феликса Оже-Альяссима (6:3, 6:3), который потерпел шестое поражение в шестом финале турнира АТР.
Зверев сделал 4 брейка при одном проигранном гейме на своей подаче. Также Александр выиграл 80% очков с первого мяча против 59% у соперника.
Cologne is SASCHA’s House ????— Tennis TV (@TennisTV) October 18, 2020
Home favourite @AlexZverev defeats Auger-Aliassime 6-3 6-3 to win in Cologne, his first title of the year!#bett1hulksIndoors pic.twitter.com/tOd8glOmbO
Зверев в пятом сезоне подряд выиграл как минимум один титул АТР. Всего на его счету теперь 12 победных турниров, включая ATP Finals в Лондоне.
Победа в Кельне принесла Александру Звереву почти 25 тысяч евро призовых и 250 очков в рейтинг АТР.
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