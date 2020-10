Зверев стал чемпионом турнира в Кельне

Александр Зверев в статусе лидера посева на пути к финалу домашнего турнира АТР-250 в Кельне обыграл Фернандо Вердаско, Ллойда Харриса и Александра Давидовича-Фокину, а в матче за титул седьмая ракетка мира переиграл Феликса Оже-Альяссима (6:3, 6:3), который потерпел шестое поражение в шестом финале турнира АТР.

Зверев сделал 4 брейка при одном проигранном гейме на своей подаче. Также Александр выиграл 80% очков с первого мяча против 59% у соперника.

Cologne is SASCHA’s House ????



Home favourite @AlexZverev defeats Auger-Aliassime 6-3 6-3 to win in Cologne, his first title of the year!#bett1hulksIndoors pic.twitter.com/tOd8glOmbO