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Плишкова выполнила удар месяца в WTA-туре. ВИДЕО
Чешка стала первой в голосовании фанатов
Женская теннисная ассоциация признала удар второй ракетки мира Каролины Плишковой лучшим по итогам сентября. Этот шедевр чешка организовала в Риме в полуфинальном матче против Маркеты Вондроушовой:
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