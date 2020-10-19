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Осака признана лучшей теннисисткой сентября
Итоги месяца от WTA
Победу в ежемесячной номинации Женской теннисной ассоциации Наоми Осака оформила за счет блестящей игры на US Open – японка в финале турнира совершила камбэк против Виктории Азаренко (1:6, 6:3, 6:3) и стала трехкратной победительницей турниров Большого шлема.
Помимо Осаки в 2020 году в номинации «Теннисистка месяца» побеждали София Кенин и Симона Халеп (дважды).
Прорывом месяца по версии WTA стала 19-летняя сенсация из Польши Ига Швёнтек, которая в сентябре-октябре выиграла Ролан Гаррос, не проиграв по ходу турнира ни одного сета.
Лучшей парой сентября WTA признала чемпионок US Open Веру Звонареву и Лауру Зигемунд.
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