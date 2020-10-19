Осака признана лучшей теннисисткой сентября

Победу в ежемесячной номинации Женской теннисной ассоциации Наоми Осака оформила за счет блестящей игры на US Open – японка в финале турнира совершила камбэк против Виктории Азаренко (1:6, 6:3, 6:3) и стала трехкратной победительницей турниров Большого шлема.

Помимо Осаки в 2020 году в номинации «Теннисистка месяца» побеждали София Кенин и Симона Халеп (дважды).

Прорывом месяца по версии WTA стала 19-летняя сенсация из Польши Ига Швёнтек, которая в сентябре-октябре выиграла Ролан Гаррос, не проиграв по ходу турнира ни одного сета.

Лучшей парой сентября WTA признала чемпионок US Open Веру Звонареву и Лауру Зигемунд.