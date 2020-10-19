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10 теннисистов, которым Рафаэль Надаль никогда не проигрывал. ВИДЕО
Некоторые из них оставили попытки обыграть испанца и завершили карьеру
Суммарно 20-кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль выиграл 80 из 80 матчей против самых легких соперников своей карьеры. Чаще остальных от испанца страдает Ришар Гаске – 0:16.
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