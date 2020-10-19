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Стаховский проиграл на старте турнира в Стамбуле

Теннис
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У его соперника было семь поражений в последних восьми матчах

Стаховский проиграл на старте турнира в Стамбуле
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В первом раунде челленджера в Стамбуле Сергей Стаховский за 1 час и 13 минут проиграл 189-й ракетке мира из Великобритании Джею Кларку – 4:6, 0:6.

Ключевой момент матча произошел в концовке первого сета, когда при счете 4:4 Стаховский под ноль провалил защиту своей подачи. До конца поединка Сергей больше не выиграл ни одного гейма.

В Стамбуле Стаховский заработал 1040 евро и не смог улучшить свой рейтинговый баланс.

Поражение в Стамбуле стало для Сергея Стаховского стало третьим подряд. Первая ракетка Украины в последний раз выигрывал два матча кряду в феврале текущего года.

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В статье: Сергей Стаховский
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