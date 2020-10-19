Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стаховский проиграл на старте турнира в Стамбуле
У его соперника было семь поражений в последних восьми матчах
В первом раунде челленджера в Стамбуле Сергей Стаховский за 1 час и 13 минут проиграл 189-й ракетке мира из Великобритании Джею Кларку – 4:6, 0:6.
Ключевой момент матча произошел в концовке первого сета, когда при счете 4:4 Стаховский под ноль провалил защиту своей подачи. До конца поединка Сергей больше не выиграл ни одного гейма.
В Стамбуле Стаховский заработал 1040 евро и не смог улучшить свой рейтинговый баланс.
Поражение в Стамбуле стало для Сергея Стаховского стало третьим подряд. Первая ракетка Украины в последний раз выигрывал два матча кряду в феврале текущего года.
Популярное сейчас
- Играл ли Дуглас рукой? Сергей Шебек видит ошибку в решении Монзуль не назначить пенальти в матче Днепр-1 - Десна
- Герой футбольного дня. Игор Йовичевич
- "Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех": Усик опубликовал стих после поражения Ломаченко от Лопеса
- Серена Уильямс опубликовала фотографии с фотосессии
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО