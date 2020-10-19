Стаховский проиграл на старте турнира в Стамбуле

В первом раунде челленджера в Стамбуле Сергей Стаховский за 1 час и 13 минут проиграл 189-й ракетке мира из Великобритании Джею Кларку – 4:6, 0:6.

Ключевой момент матча произошел в концовке первого сета, когда при счете 4:4 Стаховский под ноль провалил защиту своей подачи. До конца поединка Сергей больше не выиграл ни одного гейма.

В Стамбуле Стаховский заработал 1040 евро и не смог улучшить свой рейтинговый баланс.

Поражение в Стамбуле стало для Сергея Стаховского стало третьим подряд. Первая ракетка Украины в последний раз выигрывал два матча кряду в феврале текущего года.