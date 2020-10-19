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У второй ракетки мира обнаружен коронавирус
Кабаль выступает в паре с соотечественником Робертом Фарой
Вторая ракетка мира в парном разряде колумбиец Хуан-Себастьян Кабаль на своей странице в "Твиттере" сообщил, что заразился коронавирусом.
Кабаль выступает в паре с соотечественником Робертом Фарой. На турнире на Сардинии (Италия) они уступили Маркусу Даниэлу (Новая Зеландия) и Филиппу Освальду (Австрия) в финальном матче.
"Несмотря на все меры предосторожности, которые мы с напарником соблюдали, и множество тестов, которые мы сдали за последние несколько месяцев, прошлой ночью у меня обнаружили коронавирус. Я отправился на самоизоляцию, чтобы не заразить кого-либо.
К счастью, тест Роберта дал отрицательный результат. Я продолжу заботиться о себе и делать всё, что должен, чтобы справиться с этим", — сказал Кабаль.
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