Шварцман: Всё, что делает Надаль, — невероятно

Аргентинский теннисист Диего Шварцман поделился мнением о победе испанца Рафаэля Надаля на "Ролан Гаррос". Надаль в 20-й раз выиграл турнир "Большого шлема" и сравнялся по этому показателю со швейцарцем Роджером Федерером.

"Всё, что делает Надаль, — невероятно. Я говорил ему это. Он продолжает ставить рекорды на грунте и вообще на турнирах "Большого шлема". Теперь он идёт ноздря в ноздрю с Роджером Федерером, а Новак Джокович находится немного позади. Они ведут борьбу за звание лучшего игрока в истории.

Что касается меня, то мне комфортно в Мальорке. Мне нравится тренироваться в академии Надаля, я уже бывал здесь несколько раз. Также мне нравится сам город, после тренировки можно развеяться и отдохнуть", — цитирует Шварцмана Tennis World USA.