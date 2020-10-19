В Швейцарии отказались переименовать арену в честь Федерера

Арену в Базеле (Швейцария) не станут переименовывать в честь швейцарского теннисиста Роджера Федерера. Ранее группа активистов выступила за переименование "Санкт-Якоб Холл" в "Арену имени Роджера Федерера". Но инициативная группа так и не смогла собрать необходимое количество голосов, сообщает Straits Times.

Так, активисты собрали лишь 1,2 тыс. подписей при 3 тыс. необходимых. На этой арене проводится турнир в Базеле. Федерер выиграл эти соревнования в 10 раз.

Роджер является одним из самых титулованных теннисистов в истории. Он становился победителем 20 турниров "Большого шлема". После "Ролан Гаррос" в 2020 году с ним сравнялся испанец Рафаэль Надаль. Он стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису, победив в финале серба Новака Джоковича.