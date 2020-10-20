Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Костюк выступит на турнире в США
Украинка поспорит за титул ITF
Марта Костюк на турнире Mercer Tennis Classic с призовым фондом 80 тысяч долларов получила 6-й номер посева, а ее первой соперницей станет теннисистка из квалификации.
Костюк впервые выйдет на корт с момента поражения в первом раунде на Ролан Гаррос от японки Нао Хибино (4:6, 0:6).
Марта в последний раз играла на турнире ITF в феврале текущего года, когда стала чемпионкой 60-тысячника в Каире.
В Мэйконе Марта Костюк также выступит и в парной сетке – напарницей украинки станет Усуэ Майтане Арконада.
Ранее UA-Футбол
Популярное сейчас
- Нападающие старше 18 – отсутствуют. Шахтер объявил заявку на поединок с Реалом в ЛЧ
- Динамо – Ювентус. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
- Динамо - Ювентус. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов
- Свитолина узнала имя своей соперницы на турнире в Остраве
- Великолепное промо к миланскому дерби от сексуальной итальянской телеведущей. ФОТО
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО