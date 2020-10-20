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Костюк выступит на турнире в США

Теннис
(1 голосов)

Украинка поспорит за титул ITF

Костюк выступит на турнире в США
Новина українською

Марта Костюк на турнире Mercer Tennis Classic с призовым фондом 80 тысяч долларов получила 6-й номер посева, а ее первой соперницей станет теннисистка из квалификации.

Костюк впервые выйдет на корт с момента поражения в первом раунде на Ролан Гаррос от японки Нао Хибино (4:6, 0:6).

Марта в последний раз играла на турнире ITF в феврале текущего года, когда стала чемпионкой 60-тысячника в Каире.

В Мэйконе Марта Костюк также выступит и в парной сетке – напарницей украинки станет Усуэ Майтане Арконада.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Сергей Стаховский проиграл на старте турнира в Стамбуле.

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В статье: Марта Костюк
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