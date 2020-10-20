Костюк выступит на турнире в США

Марта Костюк на турнире Mercer Tennis Classic с призовым фондом 80 тысяч долларов получила 6-й номер посева, а ее первой соперницей станет теннисистка из квалификации.

Костюк впервые выйдет на корт с момента поражения в первом раунде на Ролан Гаррос от японки Нао Хибино (4:6, 0:6).

Марта в последний раз играла на турнире ITF в феврале текущего года, когда стала чемпионкой 60-тысячника в Каире.

В Мэйконе Марта Костюк также выступит и в парной сетке – напарницей украинки станет Усуэ Майтане Арконада.