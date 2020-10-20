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Надаль выступит на Мастерсе в Париже

Теннис
(1 голосов)

​​​​​​​Испанец не завершает сезон

Надаль выступит на Мастерсе в Париже
Новина українською

После 13-й победы на Ролан Гаррос Рафаэль Надаль не исключил, что больше не выйдет на корт в 2020 году. Теперь же испанское издание Marca сообщает, что вторая ракетка мира в начале ноября сыграет на заключительном Мастерсе сезона в Париже.

В столице Франции Надаль может стать четвертым теннисистом в истории с 1000 победами на уровне АТР-тура. Для этого 20-кратному чемпиону турниров Большого шлема достаточно выиграть один матч.

Надаль никогда не выигрывал парижский Мастерс. Свой лучший результат на турнире испанец показал в 2007 году, когда в финале проиграл аргентинцу Давиду Налбандяну.

Рафаэль Надаль возглавит посев в Париже, поскольку первая ракетка мира Новак Джокович на турнир не приедет.

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В статье: теннис Рафаэль Надаль
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