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Ястремская уступила Дженнифер Брэйди во втором круге турнира в Остраве

Теннис
(1 голосов)

Украинка не смогла выиграть решающий сет

Ястремская уступила Дженнифер Брэйди во втором круге турнира в Остраве
Новина українською

Американская теннисистка Дженнифер Брэйди вышла во второй круг турнира в Остраве (Чехия). На старте турнира она в трёх сетах обыграла украинку Даяну Ястремскую.

Острава. WTA

Дженнифер Брэйди - Даяна Ястремская 3:6, 7:6 (8:6), 6:1.

Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту. 26-я ракетка мира Брэйди выполнила 12 эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-поинта из трёх. Ястремская, занимающая 29-е место в рейтинге WTA, трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-поинта из шести.

Турнир в Остраве проходит впервые. Власти Чехии разрешили провести турнир, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования проходят с 19 по 25 октября.

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В статье: Даяна Ястремская
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