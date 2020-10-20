Федерер: Все идет к тому, что я смогу сыграть на Australian Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, восстанавливающийся после травмы колена, заявил, что набор формы идёт по плану. При этом швейцарец подчеркнул, что нацелен на участие в Australian Open 2020.

"Я на правильном пути, но не хочу оказывать на себя давление. Потрачу столько времени, сколько нужно, и буду участвовать в турнире, только когда полностью готов. Пока всё идёт к тому, что смогу вернуться на Australian Open", — цитирует Федерера Schweizer Illustriete.

В начале сезона 20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" перенёс две операции на колене. Тогда же стало известно, что Федерер пропустит вторую часть сезона. При этом 39-летний швейцарец неоднократно говорил, что не планирует завершать карьеру.