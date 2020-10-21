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Досадное поражение Ястремской на турнире в Остраве. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Украинка неудачно выступила на турнире WTA

Досадное поражение Ястремской на турнире в Остраве. ВИДЕО
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В первом раунде Даяна Ястремская в трех сетах (6:3, 6:7, 1:6) проиграла 26-й ракетке мира Дженнифер Брэйди. В концовке второго сета теннисистка из Одессы остановилась в одном шаге от матч-бола.

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В статье: Даяна Ястремская Дженнифер Брэйди
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