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Четыре украинки выступят на турнире в Линце
Старт на второй неделе ноября
С 9 по 15 ноября на турнире WTA International в Линце сыграют четыре представительницы Украины – Даяна Ястремская, Екатерина Козлова, Марта Костюк и Катарина Завацкая.
Ястремская за счет рейтинга попадает не только в основную сетку, но и станет одной из восьми сеяных теннисисток.
Козловой, Костюк и Завацкой в Линце придется стартовать с квалификации.
В Линце на Upper Austria Ladies Linz конкуренцию украинкам составят шесть теннисисток из топ-30, включая 12-ю ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси.
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