Четыре украинки выступят на турнире в Линце

С 9 по 15 ноября на турнире WTA International в Линце сыграют четыре представительницы Украины – Даяна Ястремская, Екатерина Козлова, Марта Костюк и Катарина Завацкая.

Ястремская за счет рейтинга попадает не только в основную сетку, но и станет одной из восьми сеяных теннисисток.

Козловой, Костюк и Завацкой в Линце придется стартовать с квалификации.

В Линце на Upper Austria Ladies Linz конкуренцию украинкам составят шесть теннисисток из топ-30, включая 12-ю ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси.