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Немецкая теннисистка Юлия Гёргес завершила карьеру в 31 год
Юлия решила закрыть главу связанную с теннисом
Немецкая теннисистка Юлия Гёргес объявила о завершении профессиональных выступлений в возрасте 31-го года.
"Дорогой теннис, настало время сказать „до свидания“. Когда я только начала заниматься теннисом в пять лет, то не могла и подумать, что мы пройдём такой долгий путь вместе.
Я всегда знала, что буду чувствовать, когда придёт время попрощаться с тобой, и этот момент настал. Я готова закрыть главу своей жизни, посвящённую теннису, и открыть новую", — написала Гёргес на своей странице в "Инстаграме".
Гёргес — победительница семи турниров категории WTA. Её лучшим результатом на турнирах "Большого шлема" является выход в полуфинал Уимблдона-2018. В настоящее время Юлия является 45-й ракеткой мира. В августе 2018 года она занимала в рейтинге WTA девятую строчку.
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