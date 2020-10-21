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Острава.Свитолина проиграла Саккари на старте соревнований
Украинка проиграла два сета
Украинская теннисистка Элина Свитолина (1) не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в Остраве (Чехия). В матче второго круга она уступила гречанке Марие Саккари.
Острава. WTA
Элина Свитолина - Мария Саккари 3:6, 3:6
Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут. Свитолина 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 3. На счету её соперницы 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 брейков.
За выход в полуфинал соревнований Саккари поспорит с победительницей встречи Онс Жабер (Тунис) — Елена Остапенко (Латвия).
Турнир в Остраве проходит впервые. Власти Чехии разрешили провести турнир, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования проходят с 19 по 25 октября.
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