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Острава.Свитолина проиграла Саккари на старте соревнований

Теннис
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Украинка проиграла два сета

Острава.Свитолина проиграла Саккари на старте соревнований
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (1) не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в Остраве (Чехия). В матче второго круга она уступила гречанке Марие Саккари.

Острава. WTA

Элина Свитолина - Мария Саккари 3:6, 3:6

Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут. Свитолина 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 3. На счету её соперницы 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований Саккари поспорит с победительницей встречи Онс Жабер (Тунис) — Елена Остапенко (Латвия).

Турнир в Остраве проходит впервые. Власти Чехии разрешили провести турнир, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования проходят с 19 по 25 октября.

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В статье: Элина Свитолина Мария Саккари
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