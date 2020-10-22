Костюк выиграла стартовый матч на турнире ITF в США

В первом раунде 80-тысячника в Мэйконе Марта Костюк в статусе 6-й сеяной за 1 час и 11 минут уверенно разобралась с представительницей Бельгии Мари Бенуа (6:3, 6:2).

Костюк в матче с Бенуа организовала пять брейков и проиграла два гейма на своей подаче.

Во втором раунде Марту ждет встреча с мексиканкой Ренатой Сарасуа, которая на Ролан Гаррос запомнилась тем, что выиграла сет у Элины Свитолиной со счетом 6:0.