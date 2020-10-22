  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Костюк выиграла стартовый матч на турнире ITF в США
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костюк выиграла стартовый матч на турнире ITF в США

Теннис
(1 голосов)

Украинка идет дальше

Костюк выиграла стартовый матч на турнире ITF в США
Новина українською

В первом раунде 80-тысячника в Мэйконе Марта Костюк в статусе 6-й сеяной за 1 час и 11 минут уверенно разобралась с представительницей Бельгии Мари Бенуа (6:3, 6:2).

Костюк в матче с Бенуа организовала пять брейков и проиграла два гейма на своей подаче.

Во втором раунде Марту ждет встреча с мексиканкой Ренатой Сарасуа, которая на Ролан Гаррос запомнилась тем, что выиграла сет у Элины Свитолиной со счетом 6:0.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Свитолина потерпела неудачу на турнире WTA в Чехии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марта Костюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...