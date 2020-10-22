Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Костюк выиграла стартовый матч на турнире ITF в США
Украинка идет дальше
В первом раунде 80-тысячника в Мэйконе Марта Костюк в статусе 6-й сеяной за 1 час и 11 минут уверенно разобралась с представительницей Бельгии Мари Бенуа (6:3, 6:2).
Костюк в матче с Бенуа организовала пять брейков и проиграла два гейма на своей подаче.
Во втором раунде Марту ждет встреча с мексиканкой Ренатой Сарасуа, которая на Ролан Гаррос запомнилась тем, что выиграла сет у Элины Свитолиной со счетом 6:0.
Ранее UA-Футбол
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Манчестер Сити - Порту 3:1. На классе, но с потерями
- Каштру: При счете 2:3 начали думать: "вот бы матч быстрее закончился"
- Корниенко: Мне кажется, что Реал вышел на матч с Шахтером с недооценкой
- Свитолина узнала имя своей соперницы на турнире в Остраве
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...