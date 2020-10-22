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Удар Швёнтек в матче с Кенин – лучший момент Ролан Гаррос. ВИДЕО

Теннис
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Топ-10 самых ярких розыгрышей турнира от девушек

Удар Швёнтек в матче с Кенин – лучший момент Ролан Гаррос. ВИДЕО
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Возглавляет рейтинг сенсационная победительница Открытого чемпионата Франции Ига Швёнтек. А розыгрыш при участии Элины Свитолиной расположился на второй позиции.

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В статье: Ролан Гаррос Ига Швёнтек
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