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Удар Швёнтек в матче с Кенин – лучший момент Ролан Гаррос. ВИДЕО
Топ-10 самых ярких розыгрышей турнира от девушек
Возглавляет рейтинг сенсационная победительница Открытого чемпионата Франции Ига Швёнтек. А розыгрыш при участии Элины Свитолиной расположился на второй позиции.
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