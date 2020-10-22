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Соболенко добыла волевую победу на турнире в Остраве
Арина была намного сильнее
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA в Остраве (Чехия). В матче второго круга она победила американку Кори Гауфф.
Острава. WTA
Арина Соболенко - Кори Гауфф 1:6, 7:5, 7:6 (7:2)
Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут. 12-я ракетка мира Соболенко выполнила 5 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 4. Её соперница, занимающая 55-е место в рейтинге WTA, четырежды подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-поинтов из 8.
Следующей соперницей Соболенко станет испанка Сара Соррибес-Тормо, которая начинала путь с квалификации.
Турнир в Остраве проходит впервые. Власти Чехии разрешили провести турнир, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования проходят с 19 по 25 октября.
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