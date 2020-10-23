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Костюк вышла в четвертьфинал турнира в Мэйконе

Теннис
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Украинка приблизились к титулу

Костюк вышла в четвертьфинал турнира в Мэйконе
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Во втором раунде Mercer Tennis Classic с призовым фондом 80 тысяч долларов Марта Костюк с разгромным счетом переиграла 149-ю ракетку мира из Мексики Ренату Сарасуа (6:0, 6:4).

Костюк выиграла каждый из семи геймов на приеме, но при этом четырежды проиграла свою подачу. Также в активе Марты 1 эйс и 4 двойных ошибки.

Костюк во второй раз в сезоне сыграет в четвертьфинале турнира ITF, где ее ждет встреча с первой сеяной Мисаки Дои, которая в актуальном рейтинге WTA располагается на 86-й позиции.

Отметим, что в случае победы в Мэйконе Марта Костюк дебютирует в топ-100 рейтинга WTA.

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В статье: Бокс Марта Костюк
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