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Костюк без проблем вышла в полуфинал турнира Мэйконе

Теннис
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Украинка была лучшей

Костюк без проблем вышла в полуфинал турнира Мэйконе
Новина українською

В четвертьфинале турнира ITF в Мэйконе (США) 113-я теннисистка мира украинка Марта Костюк легко справилась с 86-ю ракеткой мира Мисаки Дои из Японии.

Марта Костюк - Мисаки Дои 6:2, 6:1

Матч продлился 85 минут, за которые Костюк проиграла всего одну свою подачу.

Отметим, что Дои была посеяна на турнире под первым номером, тогда как Костюк под шестым.

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В статье: Марта Костюк
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