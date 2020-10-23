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Костюк без проблем вышла в полуфинал турнира Мэйконе
Украинка была лучшей
В четвертьфинале турнира ITF в Мэйконе (США) 113-я теннисистка мира украинка Марта Костюк легко справилась с 86-ю ракеткой мира Мисаки Дои из Японии.
Марта Костюк - Мисаки Дои 6:2, 6:1
Матч продлился 85 минут, за которые Костюк проиграла всего одну свою подачу.
Отметим, что Дои была посеяна на турнире под первым номером, тогда как Костюк под шестым.
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