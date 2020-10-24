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Украинец Марченко получил четвертый номер посева квалификации турнира в Гамбурге

Теннис
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Илья поборется за основную сетку соревнований

Украинец Марченко получил четвертый номер посева квалификации турнира в Гамбурге
UA-Футбол
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Украинский теннисист Илья Марченко (АТР №210) получил четвертый номер посева квалификации турнира в Гамбурге (Германия).

В первом матче на турнире он сыграет с обладателем wild card, местным спортсменом Матсом Розенкранцом (АТР №642).

Напомним, что турнир в Гамбурге пройдет с 26 октября по 1 ноября. Призовой фонд соревнований - 45 тыс. евро. Теннисисты сыграют на хардовом покрытии.

Отметим, что ранее Марта Костюк вышла в полуфинал турнира в Мэйконе.

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В статье: Илья Марченко
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