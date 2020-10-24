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Украинец Марченко получил четвертый номер посева квалификации турнира в Гамбурге
Илья поборется за основную сетку соревнований
Украинский теннисист Илья Марченко (АТР №210) получил четвертый номер посева квалификации турнира в Гамбурге (Германия).
В первом матче на турнире он сыграет с обладателем wild card, местным спортсменом Матсом Розенкранцом (АТР №642).
Напомним, что турнир в Гамбурге пройдет с 26 октября по 1 ноября. Призовой фонд соревнований - 45 тыс. евро. Теннисисты сыграют на хардовом покрытии.
Отметим, что ранее Марта Костюк
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