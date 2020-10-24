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Сенсация в Вене: Украинец Виталий Сачко вышел в финал квалификации турнира
День начался с неожиданности
Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР №529) в полуфинальном матче квалификации хардового турнира в Вене (Австрия) победил 81-ю ракетку планеты, француза Пьера-Юг Эрбера.
Счет матча 2-1 (1-6; 6-4; 6-3) в пользу нашего соотечественника, в активе которого 5 реализованных брейков.
За право сыграть в основной сетке турнира Виталий Сачко поборется с победителем встречи Норберт Гомбош / Николоз Басилашвили.
Напомним, что турнир в Вене пройдет с 26 октября по 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является третья ракетка планеты Доминик Тим.
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