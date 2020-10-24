Сенсация в Вене: Украинец Виталий Сачко вышел в финал квалификации турнира

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР №529) в полуфинальном матче квалификации хардового турнира в Вене (Австрия) победил 81-ю ракетку планеты, француза Пьера-Юг Эрбера.

Счет матча 2-1 (1-6; 6-4; 6-3) в пользу нашего соотечественника, в активе которого 5 реализованных брейков.

За право сыграть в основной сетке турнира Виталий Сачко поборется с победителем встречи Норберт Гомбош / Николоз Басилашвили.

Напомним, что турнир в Вене пройдет с 26 октября по 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является третья ракетка планеты Доминик Тим.