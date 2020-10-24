Белорусская дуэль в Остраве: Азаренко и Сабаленко сыграют в матче за титул

Белорусские теннисистки Виктория Азаренко (WTA №14) и Арина Сабаленко (WTA №12) сыграют в финале турнира в Остраве (Чехия).

В полуфинальном матче первая одолела греческую спортсменку Марию Саккаре (WTA №23). Счет встречи 2-0 (6-1; 6-3) в пользу Виктории.

Вторая в своем матче за финал победила представительницу США Дженнифер Брэйди (WTA №26). Счет матча 2-0 (6-4; 6-4) в пользу белоруски.

Таким образом, Сабаленко и Азаренко разыграют главный титул этого турнира. Решающий мачт состоится завтра, начало встречи в 15:30 по Киеву.