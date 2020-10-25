Сергей Стаховский: Мы должны стремиться к переменам в своем районе, в своем городе, стране в целом

Украинский теннисист Сергей Стаховский (АТР №192) рассказал, будет ли участвовать в местных выборах 2020. Его слова цитирует Главком:

- Каждый из нас хотел поверить в сказку, что чудо возможно. Потому что в нашей жизни уже столько негатива в контексте политиков, люди решили ухватиться за что-то невероятное. Мол, это наш шанс на перемены.

Но сейчас уже видно, что новые лица немного разочаровывают. Хотя в целом считаю, что результат этих выборов чрезвычайно крутой. В Украине людей еще не настолько загнали, они продолжают верить и хотят перемен. Да, мы ошибаемся, но в отличие от России или Беларуси у нас есть выбор. У наших соседей такой привилегии нет.

- На местные выборы пойдете?

- Конечно. Это наш гражданский долг. Люди, которые говорят, что они не идут на выборы, потому что ничего не могут изменить, не имеют морального права жаловаться, как все плохо. Потому что они не сделали ничего, чтобы им было лучше. На самом деле мы должны стремиться к переменам в своем районе, в своем городе, стране в целом, - сказал Стаховский.